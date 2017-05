Fãs fazem últimas homenagens ao cantor Belchior em Fortaleza

O corpo do cantor Belchior deixou o local do velório em Fortaleza e segue em veículo do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Parque da Paz, onde será sepultado na manhã desta terça-feira (2).

O trajeto até o cemitério passa pelas vias Ildefonso Albano, Rui Barbosa, Monsenhor Salazar, BR-116, Alberto Craveiro e Avenida Juscelino Kubitschek. Cerca de 8 mil pessoas passaram pelo velório do artista no hall do teatro do Centro Cultural Dragão do Mar, no Bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, desde a tarde desta segunda (1º) até cerca de 7h desta terça (2), de acordo com a secretaria estadual da Cultura. Houve um missa de de corpo presente com a presença de amigos e familiares. Músicos que trabalharam com Belchior executam músicas do cantor durante a missa. Horas antes do início do velório, fãs chegaram ao Centro Dragão do Mar vindos, inclusive, de outras cidades, e durante toda a tarde, promoveram um encontro cheio de homenagens e música.

Fonte: G1