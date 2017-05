Proposta de constituinte na Venezuela aprofunda crise política

A oposição venezuelana vai reforçar sua estratégia nesta terça-feira ante a decisão do presidente Nicolás Maduro de convocar uma Assembleia Constituinte para mudar a Carta Magna, o que enfraquece seu objetivo de eleições gerais e aprofunda ainda mais o conflito político no país.

Nas primeiras horas do dia, os opositores pretendem bloquear importantes vias do país. Um grande protesto está planejado para quarta-feira contra o que chamam de “golpe de Estado” e “fraude constitucional”.

“Temos que seguir adiante. Este povo não se rende, nem vai se render”, afirmou o presidente do Parlamento, Julio Borges.

Muito pressionado após um mês de protestos da oposição que exigiam sua saída do poder com eleições gerais, Maduro deu uma guinada na crise na segunda-feira ao convocar uma Constituinte “popular”: os 500 integrantes da assembleia, no entanto, não serão eleitos pelo voto universal, e sim por setores sociais e por comunidades.