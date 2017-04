PRF realiza operação Dia do Trabalhador

Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas por conta do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização a fim de evitar acidentes. A operação, que começou a 0h desta sexta-feira, segue até o dia 1º de maio. Durante quatro dias, a fiscalização de trânsito e o enfrentamento ao crime serão intensificados nas rodovias federais que cortam o estado para reduzir acidentes e levar mais segurança a quem utiliza os caminhos neste período.

Por Ana Paula