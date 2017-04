Protesto contra a reforma da previdência reúne milhares de pessoas em Currais Novos

Movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil voltaram às ruas em todo o país nesta sexta-feira para protestar contra a reforma da previdência proposta pelo governo de Michel Temer. Em Currais Novos, a concentração começou às sete e meia da manhã na BR 226, em frente ao DNIT. Policiais da PRF atuaram, organizando e controlando o trânsito. A cada dois minutos a passagem dos veículos era liberada para evitar congestionamentos. Por volta das 8h30 os manifestantes saíram em caminhada pela BR rumo ao centro da cidade. Com cartazes, faixas e apitos, todos queriam demonstrar a sua insatisfação com as mudanças que vão mexer com a vida dos trabalhadores. Em Currais Novos a mobilização desta sexta-feira foi articulada por cerca de 11 instituições.

Por Ana Paula