Encontro do Gabinete de Gestão Integrada acontece em Currais Novos

O prefeito de Currais Novos que preside o Gabinete de Gestão Integrada, reuniu nesta quinta-feira (27), representantes de diversas instituições que tratam sobre segurança pública no município, para reunião de avaliação do primeiro trimestre. Em pauta também a estrutura montada para o CACTUS Motofest, resultado da Audiência Pública sobre segurança na AMSO e os resultados de reunião com o secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte. Outro assunto abordado foi a notícia da implantação do projeto de vídeo monitoramento que a Sidys Comunicações estará montando. Odon, destacou os resultados do recente encontro que teve com o diretor da Sidys, Siderley Menezes e empresários curraisnovenses.

Por Ismael Medeiros