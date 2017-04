Primeira edição do Eco-Pedal será neste fim de semana em Currais Novos

O próximo fim de semana será movimentado em Currais Novos. É que a cidade receberá o Eco Pedal. Em sua primeira edição, o evento reunirá cerca de 120 ciclistas oriundos de várias regiões do RN e até de outros estados do país. A iniciativa é da Eco Bike e contará com apoio logístico da prefeitura. A programação de abertura está marcada para às 20 h, do sábado,(29) com acolhida aos ciclistas, apresentações culturais e exposição da produção do artesanato local. No domingo(30), às 7 h da manhã, os ciclistas seguirão um roteiro nas comunidades rurais, onde percorrerão cerca de 48 km.

Por Ana Paula