Paróquias preparam-se para o mês mariano

As matrizes e paróquias da cidade já estão com tudo pronto para receber os fiéis durante o mês mariano, que começa na próxima segunda-feira. Neste ano nacional mariano, o período oferece aos fiéis a oportunidade de vivenciar, com intensa devoção, o mês dedicado à Mãe de Jesus. De acordo com o Padre Erivan, a abertura do mês mariano será na próxima segunda-feira, 01/05, às 19 h, no Santuário Nossa senhora de Fátima, localizado no Bairro Paizinho Maria.

Por Ana Paula