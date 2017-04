Escola Cap. Mor Galvão lança projeto “Aluno motivado, aluno leitor”

Declamação de poesias e apresentações de professores e estudantes marcaram a programação de lançamento do Projeto “Aluno motivado, aluno leitor”, que passa a ser desenvolvido na Escola E. Cap. Mor Galvão, a partir desta quarta-feira (26).A iniciativa faz parte do Projeto de Inovação Pedagógica – PIP, desenvolvido em escolas potiguares pela Secretaria de Educação do RN. De acordo com a coordenadora do projeto, as ações foram pensadas a partir de um dos dez campos de desenvolvimento do PIP como a leitura e letramento. O projeto contemplará 210 alunos das primeiras séries do ensino médio.

Por Ana Paula