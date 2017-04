Com direito a 5 meses de férias, vereadores de cidade do RN trabalharão apenas 29 dias no ano

Os 11 vereadores do município de Poço Branco, que fica a 60 quilômetros de Natal, só trabalharão 29 dias este ano. De acordo com o regimento interno, aprovado há 25 anos, são 5 meses de férias. É que, a cada dois meses trabalhados, eles têm um mês de descanso. É o que mostra matéria exibida na manhã desta quinta-feira (27) no Bom Dia Brasil (veja vídeo acima).

As sessões em Poço Branco, uma por semana, duram em média duas horas. Para isso, cada vereador tem salário de R$ 4.500 – o dobro do que ganha um professor da rede municipal que trabalha 30 horas semanais.

No total, os vereadores do município trabalham sete meses por ano e descansam cinco, já que têm quatro meses de férias mais o recesso de dezembro. Ou seja, levando em consideração que a cada semana só há um dia de trabalho, os vereadores acumularão, ao final do ano, 29 dias de serviço em prol da população.

Agora, o vereador Rodrigo Lucas, do PSB, propõe aumentar o número de sessões na Casa. “Como ocorre no Senado Federal e na Câmara Federal. Então o recesso seria somente em janeiro e julho”, explicou.

Como os parlamentares estão de folga, a votação só vai acontecer no dia 2 de maio.