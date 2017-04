Ex-usuário de crack cria grupo de apoio a dependentes químicos em Natal

Ex-usuário de maconha e crack, o funcionário público Altair Araújo de Macedo conseguiu superar o vício pela fé e, atualmente, lidera um grupo de apoio para pessoas que também querem se libertar do vício em drogas. A história dele foi tema de reportagem produzida pela Inter TV Cabugi (vídeo acima) para o quadro ‘Guerreiros Potiguares’, do RN TV 1ª Edição.

“Minha história nas drogas começou com 10 anos de idade, quando os meus pais se separaram. Aí fomos morar em Natal, na casa da minha tia, que era nada menos que uma das piores traficantes ali de Cidade Nova. Ela fumava aquelas drogas, maconha, e jogava as ‘piúbas’ fora, e eu, uma criança inocente, ia lá e começava a fumar. Quando minha mãe percebeu eu estava viciado”, relata Altair.

Anos mais tarde, Altair entrou para o mundo do crime: foi traficante de drogas e apontado como suspeito de um assassinato, crime que nunca foi provado. “Eu era conhecido como Altair, o Lampião do Carrasco. Eu gostava de andar com um facão e uma faca de doze, naquela época ninguém tinha um .38. No ano de 1995, vários colegas meus morreram.

Fonte: G1RN