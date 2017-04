Estudantes mobilizam sociedade para greve geral contra reformas previdenciária e trabalhista

Em Currais Novos, jovens estudantes do Ensino Médio do IFRN e demais escolas públicas estão engajados em movimentos de mobilização para que a sociedade discuta e reflita sobre os assuntos que mexem com a vida de todos. Eles articulam um grande movimento na cidade para a próxima sexta-feira quando o país inteiro se engaja numa greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhista. Na programação consta concentração em frente ao DNIT a partir das 7h30 da manhã, de onde sairão em caminhada até as praças centrais da cidade para um ato público.

Por Ana Paula