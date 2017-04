SEEC lança programa de formação para escolas do Ensino Fundamental

A Secretaria de Educação do RN lança nesta terça-feira, (25) um programa que promete revolucionar a educação potiguar.Em parceria com a Fundação Lemann, cerca de sessenta escolas serão contempladas com o Programa de Gestão de Aprendizagem. O evento de lançamento acontece na manhã desta terça-feira, no auditório Master da Escola de Governo. De acordo com a diretora da 9ª DIRED, Edna Pontes, seis escolas da Regional serão contempladas com o programa que tem três anos de duração e irá contribuir com estratégias educacionais que contemplam desde a gestão até a sala de aula.

Por Ana Paula