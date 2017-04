Governo pretende entregar pavilhão 3 da Penitenciária de Alcaçuz recuperado no final de abril

Aos poucos o cenário de destruição deixado pela rebelião que tomou conta da Penitenciária de Alcaçuz em janeiro deste ano vai dando lugar às obras. Os pavilhões 1, 2 e 3 passam por reforma e a expectativa do governo é entregar o pavilhão 3 recuperado na próxima semana.

A equipe da Inter TV Cabugi teve acesso aos três pavilhões nesta segunda-feira (24). O projeto inicial era desativar a maior penitenciária do Rio Grande do Norte, mas, com o tempo, a conclusão foi de que Alcaçuz ainda teria um futuro pela frente.