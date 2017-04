CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ESCOLHE DELEGADAS PARA CONFERÊNCIA SOBRE SAÚDE DA MULHER

Mulheres de vários seguimentos em Currais Novos participaram, na manhã dessa segunda-feira no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde que definiu 16 delegadas que representarão a cidade na Conferência Regional da Saúde da Mulher. O objetivo é criar políticas de saúde voltadas a esse público. De acordo com a secretária municipal de saúde, Maria do Rosário, essa conferência regional antecederá o 2º encontro nacional em Brasília, no mês de agosto. A primeira conferência nacional data de 1986, com uma lacuna de 31 anos sem diálogo social sobre o tema.

Por Ivin Santos