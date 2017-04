Ídolo da Jovem Guarda, Jerry Adriani será enterrado hoje no Rio

O corpo do cantor Jerry Adriani, que morreu neste domingo (23), é velado na manhã desta segunda-feira (24), no Cemitério Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. O enterro acontece à tarde.

A família confirmou a morte do artista ao G1 por telefone. Recentemente, Jerry Adriani também havia sofrido uma trombose em uma das pernas. Ao se internar, foi diagnosticado o câncer.