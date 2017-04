Prefeito Odon Jr e empresários discutiram parcerias para implantação de sistema de monitoramento por câmeras em Currais Novos

A implantação de um sistema de monitoramento por câmeras em Currais Novos com o objetivo de melhorar a segurança pública na cidade foi tema de reunião na manhã desta quinta-feira (20), entre o Prefeito Odon Jr e os empresários Siderley Menezes (Sidys Tv a Cabo), Jailson Severo e Lula, além da participação do Tenente Garcia. O vereador Rady Dias e o secretário do Gabinete Municipal, Francisco Medeiros, também participaram da reunião.

Durante o encontro, Siderley Menezes apresentou a ideia de um sistema que monitore todos os bairros com câmeras fixadas em locais estratégicos, semelhante ao que já ocorre com o Canal 70 da Sidys Tv a Cabo que monitora algumas das principais vias públicas da cidade. “Odon tem seu governo pautado no slogan da gestão participativa, e estamos aqui para contribuir com esta ação tão importante para Currais Novos”, comentou Siderley. Para o Prefeito Odon Jr, a reunião foi uma “oportunidade única e histórica” para o planejamento desta ação. “Agradeço à Siderley e aos empresários por esta preocupação e só quem ganha com isso é o povo de Currais Novos”, comentou Odon Jr. O Tenente Garcia informou que já está em fase de estudo e de orçamento a implantação do centro de operações de monitoramento em Currais Novos. Os empresários também aproveitaram o encontro para discutirem com a gestão pública algumas alternativas e sugestões para a melhoria dos serviços de saúde no município, assim como buscar parcerias e investimentos para o Hospital Regional “Mariano Coelho”. O Prefeito Odon Jr afirmou que o momento é de estruturar e qualificar a saúde básica para melhor atender a população. “Temos que investir na prevenção e na saúde básica para termos uma saúde melhor”, disse Odon Jr. Por: Assessoria de Imprensa da PMCN