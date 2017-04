Câmara faz nova tentativa e aprova urgência de reforma trabalhista

Um dia após rejeitar pedido semelhante, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (19) um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista.

Por meio de nota lida pelo porta-voz do governo, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer afirmou que a aprovação na Câmara do regime de urgência prova o “firme apoio do Congresso” à proposta.

Durante as discussões sobre o requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que tentou um acordo com o PT para que o texto fosse votado no plenário em 3 de maio. No entanto, a oposição, segundo ele, não concordou com a sugestão e defendeu que ficasse para a semana seguinte.