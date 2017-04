Manifestantes invadem Congresso e entram em confronto com a polícia

Manifestantes contrários a reforma da Previdência tentaram há pouco invadir o Congresso pela entrada da chapelaria, a mesma utilizada pelos deputados. Houve confronto entre a polícia legislativa e os participantes do protesto, que foram contidos com a utilização de bombas de efeito moral e gás de pimenta. Com a confusão, a porta de vidro que dava acesso a chapelaria acabou quebrada.

Parlamentares que no momento tentavam acessar a Casa acabaram impedidos de entrar na Câmara por conta do conflito. No momento, os sindicalistas também bloqueiam a entrada principal da casa, conhecida como “Salão Negro”. Alguns líderes da manifestação entraram no Congresso para negociar com a polícia legislativa e dar um fim da tentativa de invasão.

Os manifestantes seriam representantes de categorias policiais insatisfeitos com a reforma da Previdência. Nesta terça-feira, o relator da reforma, Arthur Maia (PPS-BA), apresentou para deputados da base aliada um resumo de sua apresentação na comissão, que traz uma diferença na aposentadoria de parlamentares e outros trabalhadores.

Fonte: O Estado de S. Paulo