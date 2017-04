Ir. Ananília celebra 87 anos com missa em ação de graças

Iolanda Gomes de Assis, este é o nome de batismo de uma das figuras mais queridas da cidade de Currais Novos. Na vida de consagrada tornou-se a Ir. Ananília. Com 69 anos dedicados as filhas do amor divino, a mãe dos pobres, como assim também é conhecida, celebra nesta quarta-feira (19), seus 87 anos de vida. Com uma programação acontecerá na sede da Casa do Pobre. O momento marcante será a celebração da Santa Missa, a partir das 19 horas, na frente da instituição. O ofertório será destinado para as ações sociais da Casa do Pobre.

Por Ismael Medeiros