SEBRAE realizará palestra direcionada a proprietários de supermercados e mercadinhos

“Inovando em Supermercados e Mercadinhos” é a palestra que será promovida nesta quarta-feira, dia 19, pelo SEBRAE em Currais Novos.

De acordo com Sheyson Medeiros, a palestra será no auditório do SEBRAE e destacará conteúdos como boas práticas na manipulação de alimentos, ferramenta 5’s da qualidade, gestão de estoques, desossa, cortes, embalagem e conservação de carnes, layout e sinalização de loja.

Por Ana Paula