PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL CONCORRE A MAIS UM PRÊMIO COM PROJETO DE LEITURA

A professora Jacioneide Silva, da escola municipal Socorro Amaral em Currais Novos, irá participar em Campina Grande dia 28 de abril do 4º Simpósio Nacional de Linguagens e Gêneros textuais, no qual irá apresentar o projeto ” Indo à casa dos escritores” já premiado com o prêmio gestão escolar. Segundo a mesma, o projeto valoriza a literatura potiguar e tem o propósito de estimular a leitura e escrita dos alunos do ensino fundamental 1. Além da apresentação , o projeto concorre a mais um prêmio nesse simpósio.

Por Ivin Santos