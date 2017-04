Gramado do estádio CJB é liberado para práticas esportivas

O gramado do estádio Coronel José Bezerra foi liberado para práticas esportivas na tarde desta última segunda-feira (17). A princípio, a praça esportiva está liberada apenas para as atividades das escolas públicas da cidade. De acordo com a administração do estádio, no próximo dia 02 de maio uma reunião será realizada com os responsáveis pelos treinos e atividades da população. Outras melhorias, como a recuperação da estrutura física do estádio, estão acontecendo para que todos tenham acesso ao mesmo com mais conforto e segurança.

Por Lázaro Jordão