PROGRAMAÇÃO MARCA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO LIVRO INFANTIL EM BIBLIOTECA DE CURRAIS NOVOS

Dia do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril. Para marcar a data, a Biblioteca Municipal de Currais Novos “Antônio Othon Filho” reuniu crianças das escolas Francisco Leonis e Presidente Castelo Branco, para ouvirem diversas contações de histórias. Uma parceria entre a RPTV possibilitou a realização do projeto. As crianças gostaram, muitas fizeram questão de dividir com os participantes suas histórias. O pequeno Ailton Cícero frequenta a biblioteca e conta do ultimo livro que leu. “Já vim aqui na biblioteca outras vezes. Eu li a ‘Menina Bonita do Laço de Fita’ e gostei muito”. A Biblioteca Antônio Othon Filho abre de segunda a sexta. “Quero convidar a todos para viajarem no mundo dos livros, do conhecimento. Convido a todos para nos visitarem”, contou Fábia Lira diretora do espaço.

Por Ismael Medeiros