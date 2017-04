CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA COMEÇA HOJE

Começa hoje, dia 17, a campanha de vacinação contra a influenza . Esse ano a meta é vacinar 54,2 milhões de pessoas em todo país, sendo que no estado do RN a meta é vacinar 778 mil pessoas. A partir desta edição da campanha, professores das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional, devem ser vacinados. Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Aqui em Currais Novos as vacinas estão disponíveis em 8 postos de saúde, nas salas de vacina.

Por Ivin Santos