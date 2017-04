Sindicato Rural apresenta projeto do Programa Nacional de Habitação Rural para agricultores locais

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Currais Novos é uma das 4 instituições potiguares habilitadas a apresentar projetos para beneficiar agricultores com a aquisição de unidades habitacionais. De acordo com Vitória Gabriel, Assessora Técnica, o projeto prevê a construção de 100 unidades habitacionais no município. Durante assembléia, realizada na manhã desta segunda-feira, (17), na sede do sindicato com os associados, foi escolhida uma comissão para representar os beneficiários do programa.

Por Ana Paula