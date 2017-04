Mais de mil palestinos detidos por Israel iniciam greve de fome

Mais de mil palestinos detidos em penitenciárias israelenses iniciaram nesta segunda-feira (17) uma greve de fome coletiva, um movimento convocado por Marwan Barghuthi, líder da segunda intifada condenado à prisão perpétua.

A greve de fome pretende “acabar com os abusos” da administração penitenciária, afirmou Barghuthi, uma figura da resistência palestina à ocupação israelense, em um artigo enviado ao jornal americano The New York Times da penitenciária de Hadarim, norte de Israel.