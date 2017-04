ONG REALIZA PROJETO EDUCATIVO DE RÁDIO E TV EM CURRAIS NOVOS

A ONG Paz, policiais agentes da paz, lançaram na noite dessa quarta-feira no auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o projeto educativo social oficina de rádio e TV. Financiado pelo FIA e patrocinado pelo Banco do Nordeste, o projeto é aberto a comunidade e contará com a participação de 30 adolescentes. Com vistas a colaborar no desempenho comunicativo dos participantes , este será executado por meio de oficinas em uma rádio e um canal local de TV.

Por Ivin Santos