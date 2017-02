Prefeitura realiza matrículas para o projeto AABB Comunidade no período de 20 a 24/02

As matrículas para o projeto “AABB Comunidade” que é uma parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes do município de Currais Novos acontecerão na segunda-feira (20) e terça-feira (21) no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS “Tetê Salustino” (Rua Primo Martins, 33 A, bairro Sílvio Bezerra de Melo) e na quinta-feira (23) e sexta-feira (24) no CRAS “Dra Fátima Barbosa” (Rua do Plutônio, JK, vizinho à igreja da Imaculada), entre 8h e 11h30 e das 14h às 17h.

O projeto atende 300 alunos com idade entre 06 e 17 anos e 11 meses que estudam na rede pública de ensino e tem como principal objetivo ampliar o acesso do público alvo à ações e atividades esportivas, culturais e educativas, que desenvolva as habilidades e incentive a socialização e a convivência comunitária destes jovens.

Fonte: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social: Luciano Ferreira Oseas