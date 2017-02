IFRN CADASTRA CURSOS PARA PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

No intuito de inovar e atender as demandas da comunidade acadêmica, que forma o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Pró-reitoria de Extensão divulgou mais uma parceria voltada ao mercado profissional. A partir do semestre 2017.1, os alunos poderão participar do Jovem Aprendiz que permite o registro em carteira profissional de trabalho o programa faz parte da lei de aprendizagem.

Ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, em que o empregador e o aprendiz comprometem-se em um programa de formação técnico-profissional.

Para o estudante, o desenvolvimento prático na área em que busca qualificação, para o empregador, a oportunidade de mão-de-obra especializada. Tal contrato possui algumas características bastante estimulantes para ambos os lados.

Fonte: Ivin Santos