ABCN define ações e vai ofertar cursos de bordado à mão para a comunidade

A Associação das Bordadeiras de Currais Novos busca o fortalecimento das suas ações e planeja as atividades para o primeiro semestre do ano.

A oferta de cursos à comunidade e a participação das bordadeiras em eventos e feiras já estão garantidos.

Segundo Francisca Lina – presidente da ABCN, os cursos de bordados à mão serão oferecidos no final do mês de março.

A Associação já garantiu também a participação das associadas no primeiro grande evento do município: o Cactus Moto Fest e na Feira de Economia Solidária, que acontece tradicionalmente no bairro JK, no mês de abril.

Fonte: Ana Paula