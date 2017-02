Gramado do estádio CJB continua sendo recuperado em Currais Novos

Os trabalhos de recuperação do gramado do estádio CJB seguem adiantados, quem passa pela praça esportiva consegue ver a diferença do gramado após o trabalho e das últimas chuvas.

Segundo o administrador do estádio o Sr. Paulo Valdeir, a recuperação está com 60% e ainda não existe previsão para liberação do gramado para a prática esportiva. No final de Dezembro de 2016, uma verba no valor de 20 mil reais foi repassada da câmara municipal de Currais Novos.

Para prefeitura sendo destinada para reforma do estádio, a administração ainda informou que uma reunião será realizada para a decisão do que será feito e melhorado no estádio Coronel José Bezerra utilizando este recurso.

Fonte: Lázaro Jordão