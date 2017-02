Noite Cultural reúne moradores do Parque Dourado que ajudam Carnaval de Currais Novos

O movimento do Arrastão do Boi promoveu na noite desta terça-feira (14) uma Noite Cultural na Rua Rodolfo Pereira, no Bairro Parque Dourado, com a apresentação do Teatro de João Redondo.

A ação teve como objetivo angariar recursos para cobrir despesas do carnaval de rua, promovida em parceria com os artistas locais.

Após a apresentação aconteceu um bingo e a venda de camisas carnavalescas. A tenda foi montada bem na frente da casa de seu Severino Pedro, conhecido como Mão de Onça.

“Fiquei satisfeito demais em receber os vizinhos aqui no terreiro de casa. Demos boas gargalhadas e ainda ajudamos o Carnaval do Arrastão do Boi”, contou.

