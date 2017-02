Divulgado edital para submissão de projetos nas áreas de saúde e qualidade de vida no trabalho

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE), através da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (COASS) torna público o edital Nº 01/2017, que tem como objetivo a submissão de projetos de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho para o ano de 2017.

Os interessados devem se inscrever através do e-mail saudeservidor@ifrn.edu.br, enviando o projeto no período de 20 de fevereiro a 15 de março. O edital abrange a participação dos servidores de todos os campi e da Reitoria.

Os projetos submetidos devem refletir atividades voltadas para a saúde integral, o estilo de vida e a política organizacional no ambiente de trabalho dos servidores da instituição, sendo orientadas de acordo com a Política de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFRN aprovada pela Resolução Nº 16/2014 do CONSUP.

Fonte: IFRN