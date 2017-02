Candidatos de baixa renda agora podem solicitar taxa de isenção para Concurso da Câmara

O Diário Oficial das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte traz na pág 3 da sua mais nova edição a publicação de um aditivo com relação a isenção da taxa de inscrição para o concurso público da Câmara Municipal de Currais Novos.

O edital lançado não previa a taxa de isenção. Os candidatos que deseja solicitar o benefício devem observar os critérios exigidos e ficar de olho no prazo, que segue até o dia 19 de fevereiro.

Com essa mudança o prazo final de inscrição foi prorrogado para o dia 02 de março.

Veja Pág 3: publicado_0069_2017-02-15

Fonte: Ana Paula