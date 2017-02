Fórum discute Defeso da Caatinga em Currais Novos

A manhã desta terça-feira (14) foi de importantes discussões sobre a implantação do Defeso da Caatinga, uma política pública que prevê subsídios para agricultores familiares, para atuarem na recuperação do bioma, a partir da implantação de técnicas agroecológicas de conservação de solos.

De acordo com Magda Guilhermino, Coordenadora do defeso da Caatinga, o fórum reuniu agricultores familiares, associações, sindicatos e representantes do poder público com o objetivo de definir estratégias a fim de viabilizar a política pública.

O evento foi realizado no auditório do Campus do IFRN.

Fonte: Ana Paula