Dois novos projetos serão beneficiados com recursos do FIA em Currais Novos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Currais Novos, divulgou o resultado do Edital Nº 01/2017 – FIA – Fundo para Infância e Adolescência.

Dois novos projetos foram contemplados para recebimento de recursos de doação exercício 2016 por contribuintes do Imposto de renda.

As instituições beneficiadas são: ADESCOTO e Associação de Moradores do Bairro Dr. José Bezerra, que desenvolverão ações com crianças e adolescentes de suas comunidades.

Ao todo serão investidos $R 13.000,00 reais. Cada projeto receberá o valor de $R 6.500,00 reais.

Fonte: Ana Paula