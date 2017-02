PROJETO POLÍCIA MIRIM INICIA PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA NOVATOS

Na manhã dessa terça-feira, coordenadores do projeto Polícia Mirim de Currais Novos visitaram a escola municipal Professor Humberto Gama (PHG), para divulgar o período de matrículas para novatos. Para participar o estudante precisa ter entre 11 e no máximo 15 anos.

Matriculas para alunos novatos do Projeto de Policia Mirim.

15 e 16/02 ( quarta e quinta ) no PHG das 07h às 10h

15 e 16/02 ( quarta e quinta ) no Trindade Campelo das 13h às 16h.

A documentação necessária: xerox do RG ou certidão do nascimento e uma foto 3 x 4. Geornardo informa que No PHG o projeto funciona na parte da tarde e no Trindade pela manhã.

Fonte: Ivin Santos