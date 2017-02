Rede Pública volta às aulas nesta segunda

Escola Municipal Francisco Leonis Gomes de Assis

Cerca de cinco mil estudantes voltaram às aulas nesta segunda-feira na rede municipal de Currais Novos.

O Secretário de Educação Jorian Pereira, fez visita técnica às unidades de ensino para verificar as principais demandas das escolas.

De acordo com o gestor, o número de matrículas aumentou em cerca de 500 novos estudantes para o ano letivo de 2017. Contudo, crescem também os desafios e as demandas, tendo em vista que o município conta com os recursos estipulados no número de alunos matriculados no ano passado. Ainda de acordo com o gestor, a secretaria vem apostando nas parcerias com instituições e com o esforço e dedicação das escolas.

Escola Estadual Capitão Mor Galvão

Na rede estadual o ano letivo também começou nesta segunda-feira. A diretora da 9ª DIRED deu boas-vindas aos estudantes e destacou alterações no calendário de volta às aulas em algumas escolas de Currais Novos e também em alguns municípios.

Segundo Edna Pontes, as escolas de Currais Novos: Tristão de Barros e Cap. Mor Galvão, só iniciarão o ano letivo no dia 06 de março, tendo em vista que essas escolas passam a contar com o Ensino Médio em Tempo Integral e Prómédio Semi-Integral, respectivamente.

Fonte: Ana Paula