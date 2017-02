Volume d’água do Dourado permanece inalterado

Em Currais Novos, a tarde do sábado (11) foi marcada pela primeira chuva do ano. Na cidade choveu 30 mm. A expectativa do curraisnovense está voltada para o Açude Dourado, atualmente, principal reservatório que abastece a cidade.

O nível de água do Açude Dourado permanece o mesmo desde a sua última medição feita pela CAERN, em 17 de janeiro: 15, 57 % de sua capacidade total. De acordo com pescadores que vão diariamente ao açude, mesmo com as chuvas caídas nas cabeceiras do manancial no último fim de semana, nada foi alterado.

Fonte: Ana Paula