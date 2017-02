Futsal em alta: Começa hoje copa carnavalesca da modalidade

Começa nesta segunda-feira (13) a copa carnavalesca de futsal, a iniciativa é da sub-coordenadoria de esporte e lazer do município, o evento terá início hoje no ginásio o Geraldão e reunirá mais de vinte equipes e se estenderá até o dia 23 de fevereiro.

Essa é a primeira competição do ano fazendo parte do calendário que a SEMEC planejou, será um momento de lazer e entretenimento nesta época do ano, onde os jovens estão voltando das férias. O certame terá 30 equipes jogando no sistema de “mata-mata” até a grande final, de acordo com a organização, a premiação será composta de troféus e medalhas para os vencedores.

Fonte: Lázaro Jordão