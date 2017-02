Cidade do interior do Ceará registra maior chuva do ano; foram 216 mm

O município de Icapuí registrou a maior chuva do Ceará neste ano, segundo dados divulgados nesta manhã pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as 7h de sábado (11) e as 7h deste domingo (12), o Posto Icapuí registrou 216 milímetros.

Segundo estudo meteorológico da Funceme, a cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tinha registrado a última grande precipitação, com 168 milímetro.

Ao todo, a Funceme contabilizou chuva em 83 cidades neste domingo. Além de Icapuí, as maiores precipitações foram em Hidrolândia (98mm); Poranga (85 mm); Itaiçaba (80,4 mm); Crateús (79 mm); Itaiçaba (74,5 mm); Várzea Alegre (68 mm); Iracema (67 mm), Pires Ferreira (62 mm) e Morada Nova (61 mm).

Previsão A previsão da Funceme para os próximos dias desta semana é que o céu permaneça nublado com chuva em todas as regiões do estado ao longo da segunda (13) e terça-feira (13).

Conforme o órgão, essa nebulosidade está associada a presença de um ramo da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que faz com que o ar quente e úmido ascenda, carregando umidade do oceano para os altos níveis da atmosfera ocorrendo a formação das nuvens.

Fonte: Blog Jair Sampaio