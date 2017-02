MELHORANDO: Volume de água da Armando Ribeiro volta a crescer

Principal reservatório do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonsalves, que tem 60 km de extensão e abastece 34 municípios potiguares (cerca de 500 mil habitantes), passa atualmente pela situação mais crítica de sua história.

Mas, a boa notícia é que devido as últimas chuvas caídas no RN e Paraíba o reservatório voltou a receber o líquido precioso. o nível do reservatório aumentou seis centímetros. A reserva hídrica passou de 13,61% para 13,73%. Um aumento de volume de apenas 0,12%.

Contudo, a situação do reservatório permanece muito crítica, faltando ainda 19 metros para o reservatório alcançar seu nível máximo. Sua última sangria foi em abril de 2011.

