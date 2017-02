VENDAS DE CAMISETAS DIVULGAM E CONTRIBUEM PARA ARRASTÃO DO BOI 2017

Foto: Wendell Gama

A partir dessa segunda-feira, dia 13, estarão sendo vendidas camisetas do Arrastão do Boi, com o intuito de divulgar o evento cultural e contribuir na realização de mais um evento carnavalesco. Conforme um dos organizadores, Ronaldo Gomes, “o bloco carnavalesco contribui no fortalecimento do carnaval de rua em Currais Novos”. Na estampa a arte de Adriano Santori com o tema ” Boi de todos: carnaval da resistência” . À venda na Casa de Cultura e na Fundação Cultural, a camiseta custará 25,00 R$.

Reportagem: Ivin Santos