SINE CURRAIS NOVOS CONFIRMA VITÓRIA SOBRE IMPOSIÇÃO DA HORA/RELÓGIO

Foto: Wendell Gama

O SINTE/RN, Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Rio Grande do Norte, conseguiu derrubar na Justiça a portaria que instituía a hora-relógio no cálculo do terço de hora/atividade. Dessa vez uma liminar suspendeu novamente uma exigência do Ministério Público que estava forçando o governo do RN a acrescentar mais 04 aulas semanais em cada vínculo dos professores da rede estadual de educação. A informação foi confirmada pelo coordenador geral do SINTE local, Marinilzo Clementino.

Reportagem: Ivin Santos