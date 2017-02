Abrigo começa arrecadação de donativos para o 6º Bazar

A diretoria do Abrigo de idosos já deu início à organização do tradicional Bazar, que acontece anualmente no mês de abril esta será a sexta edição.

Segundo o coordenador da instituição, Francinaldo Syllidi, as pessoas já podem fazer as doações.



Os pontos de arrecadação são: O Varejão, Clínica Cemed, Clínica Cemed Essencial, Lauras By Romanel, Hemocentro e no próprio abrigo.

Reportagem: Ana Paula