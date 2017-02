Já está em andamento o serviço de cobertura no pátio da capela de Santa Maria Gorete em Currais Novos

Já está em andamento o serviço de cobertura no pátio da capela de Santa Maria Gorete em Currais Novos. Com recursos obtidos por meio das festas promovidas pela capela, a cobertura vai abranger metade do pátio, contribuindo para comodidade naquele espaço, disse o pároco Erivan Primo.

Reportagem: Ivin Santos