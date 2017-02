MEIO AMBIENTE: Prefeitura de Currais Novos discutiu projeto de “Coleta Seletiva” com a Cáritas Diocesana de Caicó

O planejamento de um modelo de coleta seletiva do lixo em Currais Novos foi discutido em reunião na manhã desta quarta-feira (08) entre o Prefeito Odon Jr, e as representantes da Cáritas Diocesana de Caicó, Paula Salmana e Fabiana Silva, que apresentaram o modelo já adotado em algumas cidades do Seridó como Caicó e Parelhas.

O encontro também contou com a presença dos secretários municipais Fátima Barros (Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), Lucas Galvão (Obras e Serviços Urbanos), Francisco Medeiros (Gabinete) Adriano Brandão (Procuradoria), e Patrício Dantas (Finanças), além do representante da SEMTHAS, Luzitércio Albuquerque.

A Cáritas Diocesana é uma entidade de promoção social que realiza um trabalho de formação de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, e tem como foco o trabalho com a juventude, mulheres e catadores. “Iniciamos o trabalho em Caicó em 2009 e demos capacitação aos catadores e realizamos um trabalho educativo com a população sobre a importância da coleta”, disse Paula, que também apresentou o projeto “Recicla Seridó”, que tem como objetivo fortalecer, através de capacitações, as associações de catadores de materiais recicláveis.

Fonte: ASSECOM- João Bezerra