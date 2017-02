Foi lançada oficialmente na Sidy’s a programação da Vaquejada de Currais Novos 2017

Foi lançada ontem, no programa Tv Cidade, da Sidy’s Tv/Canal 4, a programação oficial da Vaquejada de Currais Novos. Com grandes atrações de sucesso confirmadas, a cidade será palco da maior e melhor Vaquejada de todos os tempos, nos dias 14, 15 e 16 de Julho de 2017, no Parque Silvio Bezerra de Melo. A tradicional Vaquejada de Currais Novos/RN é considerada a mais Charmosa do Brasil.

14/07 – Sexta – feira

Giannini Alencar

Raynel Guedes

15/07 – Sábado

Gabriel Diniz

Márcia Fellipe

Dorgival Dantas

16/07 – Domingo

Wesley Safadão

Pedrinho Pegação

Giullian Dantas