Emater-RN convoca produtores do PLP para assinatura de termo de compromisso

Foto: Cláudio Alcântara

Os produtores de leite da agricultura familiar, médios ou de grande porte, que concorreram às chamadas públicas do Programa Leite Potiguar, terão acesso, a partir de hoje (7), ao termo de compromisso de compra e venda para o Programa Leite Potiguar. A lista dos produtores aptos, assim como o termo, estão disponíveis no site da Emater-RN (www.emater.rn.gov.br). O documento deverá ser assinado e entregue em um dos escritórios da instituição no estado até o dia 30 de março. A relação com os nomes foi finalizada após cruzamento de dados fornecidos pelo Idiarn.

Somente permanecem aptos os criadores que vacinaram o rebanho contra febre aftosa. De acordo com o Decreto nº 25.447, de 19 de agosto de 2015, que dispõe sobre o PLP, o Governo do Estado apenas poderá adquirir o leite a partir de fornecedores dessa lista. Após a conclusão das duas chamadas públicas, a Emater-RN selecionou 2256, sendo 1963 produtores da agricultura familiar(87%) e 293 não pronafianos (12,9%) – os médios e grandes produtores.

Reportagem: Ana Paula