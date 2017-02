IVP faz melhorias na sua estrutura física para a volta às aulas

O Instituto Vivaldo Pereira prepara o ambiente escolar para a volta às aulas. A escola está de cara nova. De acordo com a direção, além de renovação na pintura e melhorias no aspecto físico do prédio, a escola também está com a sua equipe completa, pronta para atender os alunos desde o Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio.

A unidade escolar ainda dispõe de vagas e os interessados devem procurar a secretaria da escola.

Reportagem: Ana Paula